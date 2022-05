“Vi devo chiedere scusa”. Barbara D’Urso, succede tutto in diretta: “Sono costretta a farlo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Hanno continuato a dirsele di tutti i colori anche a Pomeriggio 5. Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria hanno avuto diversi scontri all’Isola dei Famosi. L’opinionista ha accusato l’ex naufraga di aver avuto un atteggiamento aggressivo. La moglie di Clemente Russo ha ribattuto che è stata eliminata a causa delle continue critiche di Vladimir. E hanno ribadito i concetti anche lontano dall’Isola. Per Barbara D’Urso, comunque, ci Sono stati problemi a Pomeriggio 5. Proprio mentre stava parlando con Clemente Russo, Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria Barbara D’Urso si è trovata ad affrontare un imprevisto. La puntata di Pomeriggio 5 è stata infatti caratterizzata da un violento acquazzone con grandine che si è abbattuto su Milano. Il classico temporale che irrompe nel caldo di questi giorni. Per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Hanno continuato a dirsele di tutti i colori anche a Pomeriggio 5. Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria hanno avuto diversi scontri all’Isola dei Famosi. L’opinionista ha accusato l’ex naufraga di aver avuto un atteggiamento aggressivo. La moglie di Clemente Russo ha ribattuto che è stata eliminata a causa delle continue critiche di Vladimir. E hanno ribadito i concetti anche lontano dall’Isola. Per, comunque, cistati problemi a Pomeriggio 5. Proprio mentre stava parlando con Clemente Russo, Laura Maddaloni e Vladimir Luxuriasi è trovata ad affrontare un imprevisto. La puntata di Pomeriggio 5 è stata infatti caratterizzata da un violento acquazzone con grandine che si è abbattuto su Milano. Il classico temporale che irrompe nel caldo di questi giorni. Per la ...

