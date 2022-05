Usa, lo studio: “Gli adolescenti con accesso alle armi hanno una probabilità maggiore di suicidarsi o di essere intenzionati a farlo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre in Usa divampa il dibattito politico sul possesso di armi da fuoco, il prestigioso Ospedale Pediatrico Ann & Robert H. Lurie Children di Chicago pubblica i risultati di un nuovo studio che associa il possesso delle armi a una maggiore propensione al suicidio, negli adolescenti. Secondo i dati, gli adolescenti che hanno accesso alle armi da fuoco hanno probabilità circa 1,5 volte maggiore di suicidarsi o di essere intenzionati a farlo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Academic Pediatrics, ha anche rilevato che un terzo degli adolescenti che si recavano al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre in Usa divampa il dibattito politico sul possesso dida fuoco, il prestigioso Ospedale Pediatrico Ann & Robert H. Lurie Children di Chicago pubblica i risultati di un nuovoche associa il possesso dellea unapropensione al suicidio, negli. Secondo i dati, glicheda fuococirca 1,5 voltedio di. Lo, pubblicato sulla rivista Academic Pediatrics, ha anche rilevato che un terzo degliche si recavano al ...

