(Di giovedì 26 maggio 2022) È una Unione europea spaccata quella che si avvicina al verticedel 30 maggio. Tra i temi del, voluto da Charles Michel, il dossier energetico rischia di monopolizzare il dibattito e le divisioni. Sull’embargo alrusso, che doveva essere inserito nel sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro Mosca, resta il veto dell’Ungheria. Budapest chiede rassicurazioni sulla continuità degli approvvigionamenti da altri Paesi e sui fondi per l’adeguamento delle raffinerie. Per cercare di sbloccare lo stallo, potrebbe essere convocata una riunione degli ambasciatori già domani, 27 maggio. «È una questione estremamente complessa», commenta il ministro della Transizione ecologica Robertoa La Stampa. E ilche ilsi ...

Ci siamo assicurati 25 miliardi di metri cubi diche nella seconda metà del 2024 andranno a pieno regime e sostituiranno i 29 miliardi di metri cubi importati dalla Russia". Il ministro, poi, ......garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ue attraverso l'acquisto comune volontario di, ... Per assolvere a questi compiti la task force saràin tre unità. Ore 14.00 - Il Parlamento ... Ue divisa su gas e petrolio: summit straordinario a rischio flop. Cingolani: «Serve un compromesso» Un gruppo di paesi, tra cui l’Italia, in pressing per una tregua. Von der Leyen: "Sul petrolio non c’è intesa" ...BRUXELLES - Inizierà a lavorare dal primo giugno la task force della Commissione europea per garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ue attraverso l'acquisto comune volontario di gas, Gnl e idr ...