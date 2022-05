Udinese Juve, non solo Udogie, anche Molina nel mirino (Di giovedì 26 maggio 2022) Oltre a Udogie, la Juve segue in casa Udinese anche Molina: per l’argentino la richiesta è più alta e bisogna battere la concorrenza spagnola Si infiamma la corsa a Nahuel Molina, uno dei talenti che più si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese nel corso di questa stagione. I bianconeri, che seguono anche Udogie, monitorano la situazione, consapevoli che un eventuale affondo non sarà cosa banale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, servirebbero almeno 30 milioni di euro per strapparlo all’Udinese. Non solo, la Juventus dovrebbe anche battere l’agguerrita concorrenza dell’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Oltre a, lasegue in casa: per l’argentino la richiesta è più alta e bisogna battere la concorrenza spagnola Si infiamma la corsa a Nahuel, uno dei talenti che più si è messo in mostra con la maglia dell’nel corso di questa stagione. I bianconeri, che seguono, monitorano la situazione, consapevoli che un eventuale affondo non sarà cosa banale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, servirebbero almeno 30 milioni di euro per strapparlo all’. Non, lantus dovrebbebattere l’agguerrita concorrenza dell’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvdellosport : JUVE, CONTATTI CON L'UDINESE PER #UDOGIE Spunta la #Juventus per Destiny Udogie: il difensore classe 2002 è molto… - forumJuventus : [Sportitalia] Contatti tra Juventus e Udinese per Udogie ? - CalcioNews24 : Udinese Juve, non solo Udogie, anche Molina nel mirino - marcopra70 : @giovannibrenteg Se vedeva Torino-Inter,Inter-Venezia,Juve-Inter, Doppia sfida di Coppa Italia e supercoppa Inter-J… - Rafagaith : RT @il_Malpensante: Ho visto 7 minuti dell'altra partita... Una roba scandalosa che neanche in Bulgaria. Quelli in neroverde fermi come bir… -

Udinese Juve, non solo Udogie, anche Molina nel mirino Oltre a Udogie, la Juve segue in casa Udinese anche Molina: per l'argentino la richiesta è più alta e bisogna battere la concorrenza spagnola Si infiamma la corsa a Nahuel Molina, uno dei talenti che più si è messo in ... Chi sarà il re del mercato Per il Milan obbligo top player; ma Inter e Juve ... che lo ha visto vestire la maglia del Milan per sei mesi nel 2017, arrivato in prestito dall'Everton; Gerard Deulofeu, 35 presenze, 13 gol e 5 assist con l'Udinese, anche se il club bianconero ... Calcio News 24 Juve-Toro, l'intrigo Mandragora Incroci pericolosi di mercato tra le due società. Atteso l'incontro Cherubini-Vagnati sul centrocampista: i granata trattano lo sconto, ma i bianconeri vorrebbero riaverlo. Per fare cassa o per Allegr ... Dall'Inghilterra: Juve, Chelsea e Barcellona sulle tracce di Koulibaly Juventus, Chelsea e Barcellona ... (Tutto Napoli) Il suo nome ha un posto di rilievo nella lista del Napoli, ma prima di fare una proposta all’Udinese il club di De Laurentiis ha due situazioni da ... Oltre a Udogie, lasegue in casaanche Molina: per l'argentino la richiesta è più alta e bisogna battere la concorrenza spagnola Si infiamma la corsa a Nahuel Molina, uno dei talenti che più si è messo in ...... che lo ha visto vestire la maglia del Milan per sei mesi nel 2017, arrivato in prestito dall'Everton; Gerard Deulofeu, 35 presenze, 13 gol e 5 assist con l', anche se il club bianconero ... Udinese Juve, non solo Udogie, anche Molina nel mirino Incroci pericolosi di mercato tra le due società. Atteso l'incontro Cherubini-Vagnati sul centrocampista: i granata trattano lo sconto, ma i bianconeri vorrebbero riaverlo. Per fare cassa o per Allegr ...Juventus, Chelsea e Barcellona ... (Tutto Napoli) Il suo nome ha un posto di rilievo nella lista del Napoli, ma prima di fare una proposta all’Udinese il club di De Laurentiis ha due situazioni da ...