Ucraina, Zelensky: "No a cessione territori in cambio di pace" (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l'idea che il suo Paese ceda una porzione di territorio in nome della pace con la Russia. Zelensky ha criticato l'ex segretario di ...

