(Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA -schiantoquesta mattina sul rettilineo di via Grotte a. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate forntalmente due autovetture. Ad avere la peggio ...

Advertising

ACiavula : Tremendo scontro frontale tra un'auto ed una moto. Perde la vita un uomo, ferita gravemente la moglie - Ciavula: - infoitinterno : Tremendo schianto frontale nella notte, è morto un ragazzo di 24 anni. Trasportata in ospedale una 26enne - infoitinterno : Tremendo frontale tra uno scooter e un furgone sulla Salaria: morto il centauro 33enne. Arrestato l'altro cond -

corriereadriatico.it

ANCONA -schiantoquesta mattina sul rettilineo di via Grotte a Posatora . Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate forntalmente due autovetture. Ad avere la peggio il ...APPROFONDIMENTI FANO Terrificante schiantosulla Faminia, auto distrutte: due... Tremendo frontale a Posatora: grave un 19enne, all'ospedale anche madre e figlia di 7 anni ANCONA - Tremendo schianto frontale questa mattina sul rettilineo di via Grotte a Posatora. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate forntalmente due autovetture. Ad avere ...Notte di proteste dei portuali, che restano a terra contro il caro gasolio. Presidio per impedire il commercio di pesce proveniente da altri porti ...