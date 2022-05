Tragico schianto sul lungomare: in scooter contro un'auto, morto albergatore (Di giovedì 26 maggio 2022) Un albergatore di Silvi (Teramo) è deceduto, in ospedale, dopo essere stato protagonista questo pomeriggio di un terribile incidente stradale sul lungomare di Montesilvano. La vittima, 55 anni, era a ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Undi Silvi (Teramo) è deceduto, in ospedale, dopo essere stato protagonista questo pomeriggio di un terribile incidente stradale suldi Montesilvano. La vittima, 55 anni, era a ...

