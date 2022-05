Tom Cruise ha un orologio versatile almeno quanto lui (Di giovedì 26 maggio 2022) Tom Cruise ha dovuto aspettare due anni prima di affrontare l'ultima delle sue sfide: ovvero quella di presentare al difficile pubblico del Festival di Cannes Top Gun: Maverick. Presentato fuori concorso, il sequel del film cult del 1986 ha riscosso successo anche tra i cinefili più schizzinosi, che gli hanno dedicato una standing ovation di cinque minuti e recensioni ultra positive. E se l'attesa di Tom è stata lunga, certo l'attore non ha mai dovuto temere che il suo orologio non fosse all'altezza: sul red carpet della Croisette, infatti, l'attore americano si è presentato con un Vacheron-Constantin Overseas Calendario Perpetuo, ovvero un orologio progettato per rispondere a tutte le stravaganze del calendario annuale senza richiedere alcuna correzione fino al 2100. Vacheron-Constantin Overseas Calendario PerpetuoUn ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Tomha dovuto aspettare due anni prima di affrontare l'ultima delle sue sfide: ovvero quella di presentare al difficile pubblico del Festival di Cannes Top Gun: Maverick. Presentato fuori concorso, il sequel del film cult del 1986 ha riscosso successo anche tra i cinefili più schizzinosi, che gli hanno dedicato una standing ovation di cinque minuti e recensioni ultra positive. E se l'attesa di Tom è stata lunga, certo l'attore non ha mai dovuto temere che il suonon fosse all'altezza: sul red carpet della Croisette, infatti, l'attore americano si è presentato con un Vacheron-Constantin Overseas Calendario Perpetuo, ovvero unprogettato per rispondere a tutte le stravaganze del calendario annuale senza richiedere alcuna correzione fino al 2100. Vacheron-Constantin Overseas Calendario PerpetuoUn ...

