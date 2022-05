Suicidi in divisa è allarme. Polizia di Stato in testa con 6 casi da inizio anno (Di giovedì 26 maggio 2022) «Continua la strage silenziosa dei Suicidi tra le forze dell’ordine. Seppure comprendiamo la delicatezza della questione, spesso non trattata giornalisticamente per ragioni etiche condivisibili, c’è da dire che il fenomeno merita attenzione e non può essere taciuto. Dall’inizio del 2022 ci sono stati ben 26 Suicidi e 2 tentativi di Suicidio, tra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Al momento la Polizia di Stato è in testa con 6 casi, l’ultimo ieri ad Ancona, con la morte di un agente di appena 23 anni». A dichiararlo è Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «E’ chiaro che la disponibilità dell’arma di ordinanza faciliti l’evento, ma è pur vero che un percorso di ascolto e ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 26 maggio 2022) «Continua la strage silenziosa deitra le forze dell’ordine. Seppure comprendiamo la delicatezza della questione, spesso non trattata giornalisticamente per ragioni etiche condivisibili, c’è da dire che il fenomeno merita attenzione e non può essere taciuto. Dall’del 2022 ci sono stati ben 26e 2 tentativi dio, tra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Al momento ladiè incon 6, l’ultimo ieri ad Ancona, con la morte di un agente di appena 23 anni». A dichiararlo è Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di(Mosap). «E’ chiaro che la disponibilità dell’arma di ordinanza faciliti l’evento, ma è pur vero che un percorso di ascolto e ...

