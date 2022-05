Sparatoria nella scuola elementare in Texas | il killer aveva annunciato la strage sui social

(Di giovedì 26 maggio 2022) Washington – Ildi Uvalde incon un post su Facebook l’intenzione di compiere una. A farlo sapere il governatore del, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa. “Sto andando a sparare in una”,scritto Salvador Rolando Ramos nel post, ha spiegato Abbott, precisando che questo messaggio è stato preceduto da altri due in cui prima annunciava di voler sparare alla nonna e poi di averlo fatto. “Sto per farlo”,scritto su Instagram prima di aprire il fuoco contro la nonna e poi contro la classe di quarta della Robb Elementary della cittadina di Uvalde, uccidendo 19 bambini e due maestre. “Ho un ...

