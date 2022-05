San Giorgio a Ragusa, è festa dopo 2 anni: programma (Di giovedì 26 maggio 2022) Ragusa – Il momento più atteso sta per arrivare. Quello che da due anni a questa parte non si era potuto consumare per motivi legati alla pandemia. Domani, invece, il simulacro del glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio martire, tornerà di nuovo, dopo questo lungo periodo, ad abbracciare fedeli e devoti. Accadrà con la prima delle tre processioni in programma. Il clou, naturalmente, domenica 29 maggio. Domani 27 maggio, intanto, alle 10 e alle 12 al Duomo ci sarà l’esposizione, l’adorazione e la benedizione eucaristica. Alle 17 la recita del Rosario. Alle 18 la santa messa animata dal gruppo giovani e giovanissimi di Azione cattolica con la partecipazione dei portatori del simulacro del patrono San Giorgio. Alle 19 è prevista l’uscita del simulacro e dell’Arca ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– Il momento più atteso sta per arrivare. Quello che da duea questa parte non si era potuto consumare per motivi legati alla pandemia. Domani, invece, il simulacro del glorioso patrono di, Sanmartire, tornerà di nuovo,questo lungo periodo, ad abbracciare fedeli e devoti. Accadrà con la prima delle tre processioni in. Il clou, naturalmente, domenica 29 maggio. Domani 27 maggio, intanto, alle 10 e alle 12 al Duomo ci sarà l’esposizione, l’adorazione e la benedizione eucaristica. Alle 17 la recita del Rosario. Alle 18 la santa messa animata dal gruppo giovani e giovanissimi di Azione cattolica con la partecipazione dei portatori del simulacro del patrono San. Alle 19 è prevista l’uscita del simulacro e dell’Arca ...

