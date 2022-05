Salvini e Meloni ritrovano la pace (non sull’Ucraina). L’incontro al parco Rabin (Di giovedì 26 maggio 2022) Entrambi presenti all’inaugurazione dell’Area ludica donata dall’Ambasciata di Israele alla città di Roma nel centenario della nascita di Yitzhak Rabin, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ritrovano per un attimo la sintonia e il sorriso. Ma solo su Israele e Ungheria, e non invece su Russia e armi. «Io dove c’è Israele ci sono perché per me è esempio di democrazia, di libertà, di accoglienza, di tolleranza, di convivenza di popoli e fedi. Quando vado a Gerusalemme o Tel Aviv vedo il futuro. Senza se e senza ma con Israele» afferma senza titubare Salvini. «La mia presenza qui è un elemento di amicizia con l’ambasciatore, con la comunità ebraica di Roma, con lo Stato d’Israele» conferma Meloni. Che aggiunge: «La figura di Rabin, uno statista, un uomo di ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Entrambi presenti all’inaugurazione dell’Area ludica donata dall’Ambasciata di Israele alla città di Roma nel centenario della nascita di Yitzhak, Matteoe Giorgiaper un attimo la sintonia e il sorriso. Ma solo su Israele e Ungheria, e non invece su Russia e armi. «Io dove c’è Israele ci sono perché per me è esempio di democrazia, di libertà, di accoglienza, di tolleranza, di convivenza di popoli e fedi. Quando vado a Gerusalemme o Tel Aviv vedo il futuro. Senza se e senza ma con Israele» afferma senza titubare. «La mia presenza qui è un elemento di amicizia con l’ambasciatore, con la comunità ebraica di Roma, con lo Stato d’Israele» conferma. Che aggiunge: «La figura di, uno statista, un uomo di ...

