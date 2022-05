Sabrina Salerno, la maglia è trasparente: si vede tutto, lo scatto fa sognare (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabrina Salerno ha colpito nuovamente nel segno. Lo ha fatto con degli scatti che hanno decisamente acceso gli animi. Una trasparenza da urlo. Ormai Sabrina Salerno è una vera star dei social. I suoi profili hanno raggiunto dei numeri davvero impressionanti. Segno evidente di come abbia saputo, anche in questo caso, costruire una strada ricca di successi. Un percorso iniziato dalla televisione tramite il canto e il ballo e che si è evoluto sui social. Ansa FotoLa showgirl genovese è considerata da molti una bellezza senza tempo. Nonostante abbia superato i 50 anni, la Salerno mostra in ogni foto elementi che lasciano sempre tutti senza parole. Questo perché i fattori in campo sono molteplici e non riguardano solo la sua bellezza. La Salerno convince grazie anche al ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 maggio 2022)ha colpito nuovamente nel segno. Lo ha fatto con degli scatti che hanno decisamente acceso gli animi. Una trasparenza da urlo. Ormaiè una vera star dei social. I suoi profili hanno raggiunto dei numeri davvero impressionanti. Segno evidente di come abbia saputo, anche in questo caso, costruire una strada ricca di successi. Un percorso iniziato dalla televisione tramite il canto e il ballo e che si è evoluto sui social. Ansa FotoLa showgirl genovese è considerata da molti una bellezza senza tempo. Nonostante abbia superato i 50 anni, lamostra in ogni foto elementi che lasciano sempre tutti senza parole. Questo perché i fattori in campo sono molteplici e non riguardano solo la sua bellezza. Laconvince grazie anche al ...

Advertising

ttr081 : Dilemma della sera: ma se Sabrina Salerno in realtà avesse le tette cadenti? - ParliamoDiNews : Sabrina Salerno, short mini e top super scollato: mostra `bombe` da urlo #sabrina #salerno #short #mini #super… - infoitcultura : Sabrina Salerno, la maglia si apre: il décolleté è messo in risalto - domingosix : @Since_in_1981 Aspetto sempre quello di Sabrina Salerno ?????? - Max92387016 : @AndrewPattone Solo perché vai vestito come Sabrina Salerno in pieno 1985 -