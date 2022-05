Roma, la vittoria che fa commuovere José Mourinho (Di giovedì 26 maggio 2022) Una coppa europea torna in Italia con una impresa ancora firmata dal portoghese Josè Mourinho è l’uomo delle competizioni europee. Ieri sera, 25 maggio, a Tirana ha condotto la sua Roma alla vittoria della Conference League (1 a 0 contro il Feyenord). Un trionfo che riporta in Italia un trofeo europeo ad anni di distanza: l’ultima vittoria in Europa era del 2010, la Champions dell’Inter ottenuta sempre dal portoghese. Nel post partita José Mourinho si è commosso, si è lasciato andare alle emozioni e ha ribadito la sua intenzione di rimanere al club giallorosso. Leggi anche: Striscia la notizia, José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro Il discorso di Mourinho “Undici mesi a Roma è straordinario – ha spiegato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Una coppa europea torna in Italia con una impresa ancora firmata dal portoghese Josèè l’uomo delle competizioni europee. Ieri sera, 25 maggio, a Tirana ha condotto la suaalladella Conference League (1 a 0 contro il Feyenord). Un trionfo che riporta in Italia un trofeo europeo ad anni di distanza: l’ultimain Europa era del 2010, la Champions dell’Inter ottenuta sempre dal portoghese. Nel post partitasi è commosso, si è lasciato andare alle emozioni e ha ribadito la sua intenzione di rimanere al club giallorosso. Leggi anche: Striscia la notizia,si aggiudica il terzo Tapiro d’oro Il discorso di“Undici mesi aè straordinario – ha spiegato ...

acmilan : Congratulations to @OfficialASRoma on winning the @europacnfleague ?? Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ?? - federicocasotti : Per celebrare la vittoria contro il Feyenoord, la Roma posta un’immagine della Fontana della Barcaccia, che i tifos… - rtl1025 : ? Vittoria storica per la Roma, che battendo il Feyenoord 1-0 porta a casa la prima #ConferenceLeague di sempre. A… - matteo_milan91 : RT @HaugeFan: 'oscurato scudetto Milan con vittoria conference della roma' ... 'bravo tonno di ho pezgado' - Pirata1899 : RT @HaugeFan: 'oscurato scudetto Milan con vittoria conference della roma' ... 'bravo tonno di ho pezgado' -