Roma, la coppia che non ti aspetti: a Tirana ci sono Venditti e Blanco (Di giovedì 26 maggio 2022) I due erano a Tirana per la fonale di Conference League Antonello Venditti è uno dei più fervidi sostenitori della Roma Calcio. Non a caso la sua “Grazie Roma” da sempre è uno degli inni del club della capitale, insieme a “Roma Roma Roma”, inno ufficiale della società. Ieri, 25 maggio, la formazione guidata da Josè Mourinho ha ottenuto la vittoria della Conference League a Tirata grazie alla vittoria per 1 a 0 sul Feyenord. Mezza capitale si è spostata in Albania per sostenere il club. Tra i tifosi che sono andati in trasferta anche lo stesso Venditti e Blanco. Antonello Venditti subito nel post partita ha condiviso un breve reel dallo stadio. Emozionato, contento fa vedere Blanco e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022) I due erano aper la fonale di Conference League Antonelloè uno dei più fervidi sostenitori dellaCalcio. Non a caso la sua “Grazie” da sempre è uno degli inni del club della capitale, insieme a “”, inno ufficiale della società. Ieri, 25 maggio, la formazione guidata da Josè Mourinho ha ottenuto la vittoria della Conference League a Tirata grazie alla vittoria per 1 a 0 sul Feyenord. Mezza capitale si è spostata in Albania per sostenere il club. Tra i tifosi cheandati in trasferta anche lo stesso. Antonellosubito nel post partita ha condiviso un breve reel dallo stadio. Emozionato, contento fa vederee ...

