Ritratto di De Mita | “il tipico intellettuale della Magna Grecia” che guidò Dc e Governo

Gianni Agnelli lo definì, con ironia sabauda, "il tipico intellettuale della Magna Grecia", e nonostante Ciriaco De Mita abbia ricoperto tutti gli incarichi politici e istituzionali possibili, tranne la Presidenza della Repubblica, la definizione di Agnelli coglie il segno. L'ex premier ed ex segretario della Dc è stato il politico della Prima Repubblica che più di altri ha cercato di coniugare l'azione politica con la riflessione accademica, alla ricerca di innovazioni sociali e politiche, il tutto mixato dal suo carattere spigoloso. Non da ultimo è colui, da segretario Dc, che portò in campo due "professori", Romano Prodi e l'attuale inquilino del Quirinale Sergio Mattarella. Nato a Nusco, in provincia di ...

