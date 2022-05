Perché la Conference League non è una "coppetta" (Di giovedì 26 maggio 2022) coppetta, premio europeo di consolazione, addirittura sottoscala del calcio continentale. Ci fa tenerezza, la Conference: appena nata, per colmare un vuoto nei trofei del vecchio continentale venutosi a creare con l’abolizione della Coppa... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022), premio europeo di consolazione, addirittura sottoscala del calcio continentale. Ci fa tenerezza, la: appena nata, per colmare un vuoto nei trofei del vecchio continentale venutosi a creare con l’abolizione della Coppa...

Advertising

loscugnizzo76 : RT @tanzj_: Io non vorrei mai vincere la conference league semplicemente perché non vorrei mai arrivare settimo in campionato - mydayisgrey : È bello vedere la passione e l’emozione dei tifosi romanisti per aver vinto la Conference. A quelli che pigliano pe… - MirkoWill : @JoeVasapollo ... io lo so perché Mourinho piange ad ogni inquadratura... perché hanno pagato loro con una colletta… - lucatellim : RT @APACHE36695535: Lo squilibrio dei laziali è sconfinato. Ormai siamo al delirio. Per anni la Coppa Fiere nn valeva perché “nn era UEFA e… - MaxScherzyIT : @OfficialCiro @angelomangiante @OptaPaolo a perche' ovviamente adesso la conference league e' diventata una grande… -