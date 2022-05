Milano: apre il primo studentato di Hines in Italia (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre le università cercano di aumentare i loro collegi per i fuorisede, a fronte di una domanda sempre più forte, anche i privati si muovono nella stessa direzione: il Gruppo Hines ha appena inaugurato ufficialmente in zona Bocconi, nell’ex deposito dei magazzini della Rinascente, il nuovo studentato Aparto Milan Giovenale, 15° residenza in Europa della società (la prossima sarà a Barcellona), ma prima in Italia. Gli spazi comuni di Aparto Milan Giovenale, lo studentato del Gruppo Hines appena inaugurato a Milano. Leggi anche › Erasmus, come scegliere la meta: la top five delle migliori destinazioni per gli studenti Già aperta da qualche mese a 400 studenti internazionali, ne ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre le università cercano di aumentare i loro collegi per i fuorisede, a fronte di una domanda sempre più forte, anche i privati si muovono nella stessa direzione: il Gruppoha appena inaugurato ufficialmente in zona Bocconi, nell’ex deposito dei magazzini della Rinascente, il nuovoAparto Milan Giovenale, 15° residenza in Europa della società (la prossima sarà a Barcellona), ma prima in. Gli spazi comuni di Aparto Milan Giovenale, lodel Gruppoappena inaugurato a. Leggi anche › Erasmus, come scegliere la meta: la top five delle migliori destinazioni per gli studenti Già aperta da qualche mese a 400 studenti internazionali, ne ...

