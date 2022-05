LIVE Sonego-Sousa 2-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: controbreak del portoghese in avvio di primo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Sousa. Risposta lunga di Sonego e Joao completa l’opera sorpassando il piemontese in questo inizio di primo set. 40-0 Secondo ACE del game del portoghese, che si procura tre chance del sorpasso. 30-0 In rete il rovescio in back dell’azzurro. 15-0 ACE Sousa. 2-2 controbreak Sousa. Lungo il rovescio di Sonego in uscita dal servizio. Tutto da rifare. 30-40 Palla del controbreak Sousa. Che recupero del portoghese, che con il lob ricaccia indietro l’avversario, chiudendo poi con uno smash non semplice. 30-30 Troppo timido l’approccio a rete di Sonego, che nulla può sul passante in contropiede ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Risposta lunga die Joao completa l’opera sorpassando il piemontese in questo inizio diset. 40-0 Secondo ACE del game del, che si procura tre chance del sorpasso. 30-0 In rete il rovescio in back dell’azzurro. 15-0 ACE. 2-2. Lungo il rovescio diin uscita dal servizio. Tutto da rifare. 30-40 Palla del. Che recupero del, che con il lob ricaccia indietro l’avversario, chiudendo poi con uno smash non semplice. 30-30 Troppo timido l’approccio a rete di, che nulla può sul passante in contropiede ...

Advertising

infoitsport : Sonego-Sousa, diretta live 2° turno Roland Garros 2022: orario tv, risultato, precedenti e previsioni meteo oggi - qnazionale : Roland Garros, day 5 LIVE: Medvedev apre il centrale, Sonego per pranzo- - infoitsport : LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: match equilibrato, in palio il 3° turno - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: -