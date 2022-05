Le lacrime di Mou | sempre Special

Advertising

SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - MaralbAzsc : La Roma vince la Conference Lacrime Mou: 'fatta la storia' - LAROMA24 : Lacrime da Special One, Mou: «Resto, ma parliamo» #AsRoma - FabioPasotti : RT @SkySport: Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ?? - Sergio_Dionese : RT @sportmediaset: Mourinho in lacrime: 'Abbiamo scritto la storia, voglio restare alla Roma' #conference #roma #mourinho -

Le sue sonodi gioia. "Passano tante cose nella testa in questo momento " dicenon trattenendo la commozione ". Abbiamo fatto il nostro lavoro, oggi abbiamo fatto la storia. Questa è un'...Fatica a trattenere ledopo la vittoria della Conference League alla guida della Roma. Quinto trofeo continentale per lo Special One dopo Coppa Uefa e Champions col Porto, Champions con l'...Dopo la vittoria della Conference League Josè Mourinho ribadisce di voler continuare a guidare la Roma anche nella prossima stagione. Nessun dubbio sul suo futuro: 'Io rimango qui, non ci sono dubbi n ...Piangono anche i suoi ragazzi in campo, così come i tifosi accorsi a Tirana, ma anche quelli che hanno visto la partita sul maxi schermo dell'Olimpico o a ...