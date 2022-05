Advertising

LA NAZIONE

Speciale anniversario per la Confraternita didelladi Prato che si appresta a festeggiare i cento anni dalla propria fondazione. Il programma. L'appuntamento è per domenica 29 ...Speciale anniversario per la Confraternita didelladi Prato che si appresta a festeggiare i cento anni dalla propria fondazione. L'appuntamento è per domenica 29 maggio con un ricca mattinata di iniziative. Si comincia alle ... La Misericordia di Cafaggio festeggia un secolo di vita Domenica 29 maggio la festa in piazza Olmi. La messa delle 11.30 sarà celebrata dal vescovo Giovanni Nerbini Speciale anniversario per la Confraternita di Cafaggio della Misericordia di Prato che si ...Un secolo di presenza, un secolo di fedeltà alla propria missione. Speciale anniversario per la Confraternita di Cafaggio della Misericordia di Prato che si appresta a festeggiare i cento anni dalla p ...