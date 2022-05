Il Napoli riscatta Anguissa | l’impatto sui conti del club

(Di giovedì 26 maggio 2022) «Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSChato dal Fulham le prestazioni sportive di Franka titolo definitivo». Così ilpartenopeo ha annunciato la permanenza del centrocampista, arrivato in prestito lo scorso anno. «Caro Frank, che piacere averti ancora con noi», ha aggiunto De Laurentiis in L'articolo

Anguissa stipendio Napoli, il calciatore resta a Napoli fino al 30 giugno 2025: l'impatto sui conti del club partenopeo tra stipendio e ammortamento ...SSCN- Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo.