Guerra in Ucraina, Kadyrov minaccia la Polonia: “Se arrivasse l’ordine in sei secondi vi mostreremmo di cosa siamo capaci” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ramzan Kadyrov, il leader ceceno fedele a Putin, sarebbe pronto ad attaccare la Polonia. Il giornalista della Bbc Francis Scarr ha postato su Twitter un video del leader ceceno alleato di Vladimir Putin, con un messaggio minaccioso nei confronti di Varsavia. Anche se non è chiaro quando il video sia stato girato. “La questione dell’Ucraina è chiusa, ora sono interessato alla Polonia – dice Kadyrov – Se arrivasse l’ordine (da Mosca ndr), in sei secondi vi mostreremmo di che cosa siamo capaci”, aggiunge, apparentemente rivolto al governo di Varsavia. “Dovreste riprendervi le vostre armi ed i vostri mercenari e supplicare il perdono per ciò che avete fatto al nostro ambasciatore. Noi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ramzan, il leader ceceno fedele a Putin, sarebbe pronto ad attaccare la. Il giornalista della Bbc Francis Scarr ha postato su Twitter un video del leader ceceno alleato di Vladimir Putin, con un messaggio minaccioso nei confronti di Varsavia. Anche se non è chiaro quando il video sia stato girato. “La questione dell’è chiusa, ora sono interessato alla– dice– Se(da Mosca ndr), in seividi che”, aggiunge, apparentemente rivolto al governo di Varsavia. “Dovreste riprendervi le vostre armi ed i vostri mercenari e supplicare il perdono per ciò che avete fatto al nostro ambasciatore. Noi non ...

