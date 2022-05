Guerra in Ucraina, ecco gli aggiornamenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra in Ucraina, giorno 92. Di seguito ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. Il discorso di Zelensky all’Occidente In una delle sue consuete dirette via streaming, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a sollecitare l’intervento delle forze amiche in Occidente. “Sono grato a tutti coloro che ne hanno parlato, anche a Davos, e a chi ne parla sui media e nelle capitali dei principali paesi. Nonostante le pressioni di tutti coloro che sono rimasti bloccati nel ventesimo secolo, quando gli interessi dei popoli venivano spesso barattati nel tentativo di soddisfare gli appetiti dei dittatori“. Frecciatina fin poco velata al segretario statunitense Henry Kissinger ,che nelle scorse ora ha consigliato la concessione di alcuni territori ucraini a Mosca. Il Regno Unito fa sentire la sua voce Anche la ... Leggi su zon (Di giovedì 26 maggio 2022)in, giorno 92. Di seguitotutti gli ultimi. Il discorso di Zelensky all’Occidente In una delle sue consuete dirette via streaming, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a sollecitare l’intervento delle forze amiche in Occidente. “Sono grato a tutti coloro che ne hanno parlato, anche a Davos, e a chi ne parla sui media e nelle capitali dei principali paesi. Nonostante le pressioni di tutti coloro che sono rimasti bloccati nel ventesimo secolo, quando gli interessi dei popoli venivano spesso barattati nel tentativo di soddisfare gli appetiti dei dittatori“. Frecciatina fin poco velata al segretario statunitense Henry Kissinger ,che nelle scorse ora ha consigliato la concessione di alcuni territori ucraini a Mosca. Il Regno Unito fa sentire la sua voce Anche la ...

