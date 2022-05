Guerra in Ucraina, Draghi dopo la telefonata con Putin: “Se ho visto spiragli di pace? La risposta è no” – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) “No, la risposta è no”. Così il premier Mario Draghi ha risposto, in conferenza stampa, a chi gli domanda se abbia visto spiragli di un negoziato di pace nella telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Sul piano delle forniture di gas all’Italia, il premier ha specificato che Putin “ha detto che continuerà a fornire le forniture” ma “io non ho discusso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “No, laè no”. Così il premier Marioha risposto, in conferenza stampa, a chi gli domanda se abbiadi un negoziato dinellacon il presidente russo Vladimir. Sul piano delle forniture di gas all’Italia, il premier ha specificato che“ha detto che continuerà a fornire le forniture” ma “io non ho discusso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

