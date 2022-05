Giovani promesse: Lorenzo Colombo, il bomber in erba (Di giovedì 26 maggio 2022) Proseguiamo con la rubrica targata 11contro11 alla scoperta delle Giovani promesse in tutto il mondo e oggi approfondiamo la storia e le qualità di Lorenzo Colombo, centravanti del Milan in prestito alla SPAL. Giovani promesse: la storia di Lorenzo Colombo Tra le Giovani promesse, Lorenzo Colombo è nato a Vimercate, una ridente cittadina della provincia di Monza e Brianza, l’8 marzo 2002. Da Giovanissimo, a soli 8 anni, entra nelle Giovanili del Milan, club che crede fortemente nelle sue qualità. Nel 2019, a 17 anni, l’atteso sogno di una vita: la convocazione con la prima squadra, dopo brillanti risultati in Primavera. Un anno dopo, il 12 giugno ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 26 maggio 2022) Proseguiamo con la rubrica targata 11contro11 alla scoperta dellein tutto il mondo e oggi approfondiamo la storia e le qualità di, centravanti del Milan in prestito alla SPAL.: la storia diTra leè nato a Vimercate, una ridente cittadina della provincia di Monza e Brianza, l’8 marzo 2002. Dassimo, a soli 8 anni, entra nelleli del Milan, club che crede fortemente nelle sue qualità. Nel 2019, a 17 anni, l’atteso sogno di una vita: la convocazione con la prima squadra, dopo brillanti risultati in Primavera. Un anno dopo, il 12 giugno ...

