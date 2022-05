GF Vip, Miriana Trevisan aggredita in un parco: le sue condizioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Miriana Trevisan si è sfogata riguardano un episodio che l’ha lasciata spaventata e sconvolta, quasi in stato di shock. “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie…”, ha dichiarato la protagonista del Grande Fratello Vip 6 nelle sue storie Instagram. Visibilmente agitata, la Trevisan ha spiegato che lei e alcuni amici si stavano facendo delle foto in un noto parco romano quando: “Al’improvviso un uomo ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie…”. Lulù Selassié è ricaduta nella spirale dei problemi alimentari? La paura dei fan Non solo la sorella Clarissa, che si era espressa già settimane fa: ora anche i fan hanno paura per la principessa GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 maggio 2022) Poche ore fa, sul suo profilo Instagram,si è sfogata riguardano un episodio che l’ha lasciata spaventata e sconvolta, quasi in stato di shock. “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie…”, ha dichiarato la protagonista del Grande Fratello Vip 6 nelle sue storie Instagram. Visibilmente agitata, laha spiegato che lei e alcuni amici si stavano facendo delle foto in un notoromano quando: “Al’improvviso un uomo ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie…”. Lulù Selassié è ricaduta nella spirale dei problemi alimentari? La paura dei fan Non solo la sorella Clarissa, che si era espressa già settimane fa: ora anche i fan hanno paura per la principessa GF Vip ...

