Advertising

ANSA_med : Eni: accordo con Sonatrach, attesi 3 mld metri cubi di gas. Altre intese sottoscritte a Palazzo Chigi tra Draghi e… - fisco24_info : Eni: accordo con Sonatrach, attesi 3 mld metri cubi di gas: Memorandum d'intesa anche per sviluppo idrogeno verde - ANSA_med : Eni: accordo con Sonatrach, attesi 3 mld metri cubi di gas - EsgData : @eni, #Cnh e @IVECO hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare potenziali iniziative congiunte negli ambit… - Roberto87193813 : @GDezuani @Cambiacasacca Non ci sono santi certo ma ricordi Gardini presidente di montedison che fece accordo con E… -

...della cooperazione energetica tra Italia e Algeria ed è in linea con la strategiadi diversificazione delle fonti energetiche in un'ottica di decarbonizzazione. In particolare, unche ...... Toufik Hakkar, e l'amministratore delegato di, Claudio Descalzi, per l'accelerazione dello sviluppo di campi a gas in Algeria e alla decarbonizzazione attraverso idrogeno verde. L'...ROMA, 26 MAG - Memorandum d'intesa tra il presidente di Sonatrach, Toufik Hakkar, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per l'accelerazione dello sviluppo di campi a gas in Algeria e a ...il Memorandum d’Intesa permetterà a SONATRACH e Eni di valutare il potenziale a gas e le opportunità di sviluppo accelerato di alcuni giacimenti già scoperti da Sonatrach in Algeria. I volumi di ...