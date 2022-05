Emanuele Morganti | confermate in Cassazione le condanne per Fortuna | Palmisani e Castagnacci

(Di giovedì 26 maggio 2022)dallalenel processo per l’omicidio di, il ventenne di Tecchiena, morto dopo un pestaggio fuori da un locale ad Alatri, in provincia di Frosinone, avvenuto il 26 marzo 2017, nella piazza del paese. Nel febbraio dello scorso anno la corte di Assise di Appello di Roma aveva condannato Michel, Paoloe Marioa 14 anni per omicidio preterintenzionale contro i 16 inflitti in primo grado. Confermata l’assoluzione per Franco, padre di Mario., trea 14 anni Nel luglio 2019, in primo grado, Francoera stato assolto dalla Corte d’Assise di Frosinone ...

L'ultimo atto giudiziario della vicenda legata all'omicidio di Emanuele Morganti si è chiuso questa notte, poco dopo le due, quando in corte di Cassazione a Roma il presidente della prima sezione penale Angela Tardio ha letto la sentenza rigettando i ricorsi di ... Morì per sfuggire ai suoi aggressori, ma non fu omicidio volontario. Si è chiusa nel cuore della notte, intorno alle 2, con la pronuncia della Cassazione, la vicenda processuale di Emanuele Morganti, il ventenne di Alatri, in provincia di Frosinone, morto il 24 marzo del 2017 nel corso di una rissa davanti ad un locale notturno. Per i tre imputati - Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna - è stata confermata la condanna a 14 anni per omicidio preterintenzionale.