Elon Musk e la profezia (nefasta) sull’Italia: “Se non fate figli vi estinguerete” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione”. Lo twitta Elon Musk commentando il basso tasso di natalità negli Stati Uniti e osservando come, “contrariamente a quanto molti pensano, più ricchi si è meno si hanno figli. Io sono una rara eccezione”, dice Musk riferendosi ai suoi sette figli. In un successivo cinguettio, commentando un grafico sulla situazione italiana postato dall’analista Andrea Stroppa, il patron di Tesla osserva: “L’Italia non avrà più abitanti se questi trend continueranno”. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022) “Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione”. Lo twittacommentando il basso tasso di natalità negli Stati Uniti e osservando come, “contrariamente a quanto molti pensano, più ricchi si è meno si hanno. Io sono una rara eccezione”, diceriferendosi ai suoi sette. In un successivo cinguettio, commentando un grafico sulla situazione italiana postato dall’analista Andrea Stroppa, il patron di Tesla osserva: “L’Italia non avrà più abitanti se questi trend continueranno”.

