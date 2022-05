De Laurentiis-Gravina: multiproprietà tema di scontro, cresce l’imbarazzo (Di giovedì 26 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha attaccato il presidente della Figc Gabriele Gravina, la questione multiproprietà ha il suo peso. Come racconta Gazzetta dello Sport solo nel 2018 il presidente del Napoli e quello della Figc andavano d’accordo, tanto che De Laurentiis era un suo grande elettore e Gravina gli consigliava le strutture di Castel di Sangro come sede del ritiro per il Napoli. Tutto normale, fino alla rottura definitiva. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport. Complice la scelta di non prorogare le multiproprietà a livello professionistico (i De Laurentiis posseggono Napoli e Bari) e anche la scelta caldeggiata dall’imprenditore di eleggere Lorenzo Casini a presidente della Lega. E così ieri sono volati gli stracci. L’occasione un convegno nel Palazzo reale di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) Aurelio Deha attaccato il presidente della Figc Gabriele, la questioneha il suo peso. Come racconta Gazzetta dello Sport solo nel 2018 il presidente del Napoli e quello della Figc andavano d’accordo, tanto che Deera un suo grande elettore egli consigliava le strutture di Castel di Sangro come sede del ritiro per il Napoli. Tutto normale, fino alla rottura definitiva. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport. Complice la scelta di non prorogare lea livello professionistico (i Deposseggono Napoli e Bari) e anche la scelta caldeggiata dall’imprenditore di eleggere Lorenzo Casini a presidente della Lega. E così ieri sono volati gli stracci. L’occasione un convegno nel Palazzo reale di ...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis-Gravina: multiproprietà tema di scontro, cresce l'imbarazzo #DeLaurentiis #Gravina… - ilnapolionline : Le pietre di De Laurentiis: 'Gravina? Non sa come si gestiscono i club e non ha fatto nulla in 3 anni e mezzo' -… - VELOSPORT1960 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il feeling tra Gravina e Aurelio De Laurentiis è finito soprattutto per due motivi - Cagliari_1920 : De Laurentiis mortifica Gravina: «Non ha fatto nulla in tre anni e mezzo» #cagliaricalcio -