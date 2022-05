Classifica ATP, Jannik Sinner prosegue la rincorsa alla top 10: servono altre vittorie al Roland Garros (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di Jannik Sinner: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 90 punti nel ranking ATP. prosegue così per Sinner il secondo Slam giocato in stagione: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio. L’azzurro nel ranking si porta a quota 3265, a -235 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3500, ed a -540 dall’altro azzurro Matteo Berrettini, attualmente al decimo posto con 3805. Per scavalcare il connazionale e tornare in top 10 Sinner deve arrivare in semifinale. RANKING ATP LIVE 1 Novak Djokovic SRB 8500 2 Daniil Medvedev RUS 8070 3 Alexander Zverev GER 7165 4 Stefanos Tsitsipas GRE 6010 5 Rafael Nadal ESP 5615 6 Carlos ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Il2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 90 punti nel ranking ATP.così peril secondo Slam giocato in stagione: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio. L’azzurro nel ranking si porta a quota 3265, a -235 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3500, ed a -540 dall’altro azzurro Matteo Berrettini, attualmente al decimo posto con 3805. Per scavalcare il connazionale e tornare in top 10deve arrivare in semifinale. RANKING ATP LIVE 1 Novak Djokovic SRB 8500 2 Daniil Medvedev RUS 8070 3 Alexander Zverev GER 7165 4 Stefanos Tsitsipas GRE 6010 5 Rafael Nadal ESP 5615 6 Carlos ...

