Blasi spiega le sue gaffe a L’Isola e si lamenta | “No dai sono pure struccata!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilaryè stata intercettata da Valerio Staffelli che le ha consegnato un bel tapiro. All’inizio la conduttrice si èta perché era stanca (“c’ho sonno!“) e struccata, ma poi è stata al gioco ed ha commentato le suedei Famosi. “No daistruccata, non rompere è. Me ne vado! Oggi c’ho sonno esenza trucco, mi posso andare a truccare prima? Ma poi perché il tapiro adesso? Io so sempre felice quando me ne date uno. Ah oddio per la storia di ‘patata e Palapa’. Vabbè ormai ho imparato a dire Palapa. Sì poi una volta mi è venuta la ridarola giusto. Quella mi viene spesso a dire la verità. Poi la storia di Cicciolina ‘non ti devi scorreggiare’. Guarda che non ho detto nulla di strano se ci pensi. Quella è una cosa ...