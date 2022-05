Un Salone da record anche per i self publisher. Tutto rose e fiori? No, ma si può migliorare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che è stato un Salone da record lo avete letto e anche che gli editori vedono nero per il costo della carta, ma forse non sapete che i self publisher stanno vivendo un momento di grande euforia. Un’euforia che si toccava con mano negli stand di “Inizio a scrivere” e “Magia d’inchiostro” le due realtà che hanno portato autonomamente autori self al Salone. Concession Gioviale, la madrina del movimento artistico “Magia d’inchiostro”, propone i suoi romanzi con il nom de plume Veronica C. Aguilar e racconterà la sua storia di autrice self a TVSette su Rai1 venerdì 27 maggio in seconda serata. Gioviale ha scelto personalmente gli autori da portare al Salone e i risultati sono arrivati: tante copie vendute e, sopratTutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che è stato undalo avete letto eche gli editori vedono nero per il costo della carta, ma forse non sapete che istanno vivendo un momento di grande euforia. Un’euforia che si toccava con mano negli stand di “Inizio a scrivere” e “Magia d’inchiostro” le due realtà che hanno portato autonomamente autorial. Concession Gioviale, la madrina del movimento artistico “Magia d’inchiostro”, propone i suoi romanzi con il nom de plume Veronica C. Aguilar e racconterà la sua storia di autricea TVSette su Rai1 venerdì 27 maggio in seconda serata. Gioviale ha scelto personalmente gli autori da portare ale i risultati sono arrivati: tante copie vendute e, soprat, ...

