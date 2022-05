Ultime Notizie – Ucraina, governatore Luhansk: “Severodonetsk come Mariupol” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Severodonetsk è più piccola di Mariupol, in tempo di pace contava 120mila abitanti. Ma come Mariupol è bersagliata dai russi con lo stesso odio e pari accanimento. Ho visto corpi di bambini, anche piccolissimi, dilaniati dalle schegge delle bombe. Non dimentico. Non dimenticherò mai”. Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk, parla così all’Adnkronos. Maglietta mimetica, sul giubbotto antiproiettile ha scritto Ronin, termine che in Giappone indica i samurai senza padrone, noti per il loro spirito indipendente e bellicoso. Da buon Ronin, Haidai ribadisce la resistenza a oltranza della sua terra, oggi in una “situazione molto complicata, per gli sforzi messi dalla Russia per prendere la sua regione”. Una sorta di trofeo, come è stata anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “è più piccola di, in tempo di pace contava 120mila abitanti. Maè bersagliata dai russi con lo stesso odio e pari accanimento. Ho visto corpi di bambini, anche piccolissimi, dilaniati dalle schegge delle bombe. Non dimentico. Non dimenticherò mai”. Serhii Haidai,della regione di, parla così all’Adnkronos. Maglietta mimetica, sul giubbotto antiproiettile ha scritto Ronin, termine che in Giappone indica i samurai senza padrone, noti per il loro spirito indipendente e bellicoso. Da buon Ronin, Haidai ribadisce la resistenza a oltranza della sua terra, oggi in una “situazione molto complicata, per gli sforzi messi dalla Russia per prendere la sua regione”. Una sorta di trofeo,è stata anche ...

