Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale un eruzione in una scuola elementare di Vivaldi in testa spara all'impazzata il bilancio di 21 morti di cui 19 bambini il presidente biden parla gli americani sono stanco dobbiamo agire sulle armi questo è carneficina vengono soltanto negli Stati Uniti il giovanissimo killer che ha sparato la nonna prima di entrare in azione è stato ucciso dalla Polizia appena compiuti 18 anni aveva comprato due fucili numero di esplosioni sono stati uniti a zaporizzja nel sud dell'Ucraina verso le locale secondo il Kevin dipendente Intanto il presidente dell'ice chi annuncia che l'Ucraina tornerai colloqui con Mosca quando le truppe russe si ritirano completamente in un video di Chiara che la capacità del paese di resistere Russia è stata una sorpresa è una fonte di ispirazione per il resto del mondo l'esercito ...

