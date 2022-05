Advertising

leggoit : #Stromboli, paura per un vasto #incendio: «Forse fiamme partite dal set della fiction con Ambra Angiolini» - LiveSicilia : Incendio mentre si gira la fiction con Ambra: paura a Stromboli VIDEO -

L'ultimo messaggio all'amica: 'Mi sento meglio, non preoccuparti' Asono sempre più numerosi gli isolani che ritengono che un piccolo incendio sia stato appiccato per girare una scena della ...1' DI LETTURA Un incendio è divampato a, nelle Eolie, durante le riprese di una fiction, con Ambra Angiolini, sulla protezione civile. Il vento di scirocco sulle isole ha propagato l'incendio che partito dalla zona soprastante San ...I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare se l'incendio sia divampato durante le riprese della fiction sulla «Protezione civile» Vasto incendio a Stromboli dove sono in corso le riprese ...Un incendio è divampato a Stromboli, nelle Eolie, durante le riprese di una fiction, con Ambra Angiolini, sulla protezione civile. Il vento di scirocco sulle isole ha propagato l’incendio che ...