Strage scuola in Texas, cancellata intera classe: 19 bambini e 2 maestre. Il killer appena 18enne. Biden: stop armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Usa sotto shock per l'attacco armato in una scuola elementare a Uvalde di un diciottenne squilibrato che aveva acquistato legalmente il fucile utilizzato. Prima della Strage aveva sparato alla ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Usa sotto shock per l'attacco armato in unaelementare a Uvalde di un diciottenne squilibrato che aveva acquistato legalmente il fucile utilizzato. Prima dellaaveva sparato alla ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - civcatt : 'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e… - Eli74505503 : RT @askanews_ita: Donald #Trump ha confermato che parteciperà nel weekend all'assemblea annuale della lobby delle armi National Rifle Assoc… - agatasun : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -