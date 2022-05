Soleil Sorge punge Alex Belli e svela un retroscena sul GF Vip: “Tutti volevano il mio posto…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Soleil Sorge, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, “risponde” ad Alex Belli dopo il recente sfogo di mamma Wendy che ha pubblicamente attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge “risponde” ad Alex Belli In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 maggio 2022), intervistata tra le pagine di Chi Magazine, “risponde” addopo il recente sfogo di mamma Wendy che ha pubblicamente attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.“risponde” adIn realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ibizaqueen : RT @M_Ferrari327: E dopo aver letto l'ennesimo tweet dei fans di Soleil, invito chi (come me) non l'ha in simpatia a riflettere su queste l… - ciuppina : RT @Emanuel57818771: Dopo una settimana.. Vabbè meglio tardi che mai #solphie #solearmy #basciagoni - VanityFairIt : L'influencer, dopo l'esperienza al Gf Vip e alla Pupa e il Secchione Show, sbarcherà (di nuovo) in Honduras come na… - blogtivvu : Soleil Sorge punge Alex Belli e svela un retroscena sul GF Vip: “Tutti volevano il mio posto…” - raffinatissimo_ : soleil sorge e vera gemma all’isola dei famosi io prontissimo a ribadire questo concetto ogni santa volta -