Ruby ter, chiesta la condanna a 6 anni per Berlusconi. Meloni: “Accanimento senza precedenti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. L’accusa ha inoltre chiesto 5 anni di reclusione per Karima El Mahroug, ovvero l’ormai ex ‘Ruby rubacuori’, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Siciliano e Gaglio hanno chiesto in tutto 28 condanne. Tra le richieste quella di condannare Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni. Chieste condanne fino a 5 anni per venti ragazze, ex ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto unaa 6di reclusione per Silvioimputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul casoter. L’accusa ha inoltre chiesto 5di reclusione per Karima El Mahroug, ovvero l’ormai ex ‘rubacuori’, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Siciliano e Gaglio hanno chiesto in tutto 28 condanne. Tra le richieste quella dire Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2. Chieste condanne fino a 5per venti ragazze, ex ...

