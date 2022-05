Rubò il cellulare a un ragazzo morto in un incidente stradale per regalarlo alla figlia: condannato vigile del fuoco (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha approfittato dei momenti concitati del soccorso durante un terribile incidente stradale per rubare un cellulare a un ventenne ferito gravemente. Il ragazzo, in condizioni disperate, è poi morto due giorni dopo in ospedale. E lui, un vigile del fuoco che aveva il compito di salvarlo e non di derubarlo, adesso è stato condannato per il vile gesto compiuto. L’incidente stradale I fatti si sono svolti nel corso della notte tra il 27 e il 28 agosto 2013. Il vigile del fuoco Giuseppe De Bonis, all’epoca 52enne, faceva parte di una delle squadra di soccorso. Era stato chiamato per intervenire sull’incidente avvenuto in via Appia al chilometro 90.600, nel territorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha approfittato dei momenti concitati del soccorso durante un terribileper rubare una un ventenne ferito gravemente. Il, in condizioni disperate, è poidue giorni dopo in ospedale. E lui, undelche aveva il compito di salvarlo e non di derubarlo, adesso è statoper il vile gesto compiuto. L’I fatti si sono svolti nel corso della notte tra il 27 e il 28 agosto 2013. IldelGiuseppe De Bonis, all’epoca 52enne, faceva parte di una delle squadra di soccorso. Era stato chiamato per intervenire sull’avvenuto in via Appia al chilometro 90.600, nel territorio ...

Advertising

CorriereCitta : Rubò il cellulare a un ragazzo morto in un incidente stradale per regalarlo alla figlia: condannato vigile del fuoco - RassegnaZampa : #Roma Vigile del fuoco rubò il cellulare di un ragazzo morto in un incidente: condannato - Faillaluca : Vigile del fuoco rubò il cellulare di un ragazzo morto in un incidente: condannato - brongosalvatore : RT @luciano55321084: LATINA Rubò il cellulare a ragazzo morto in un incidente: condannato vigile del fuoco. Luca Violo, 19enne, nel 2013 pe… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: LATINA Rubò il cellulare a ragazzo morto in un incidente: condannato vigile del fuoco. Luca Violo, 19enne, nel 2013 pe… -

Latina, vigile del fuoco rubò il telefono di un ragazzo morto in un incidente: condannato Condannato a un anno di galera con pena sospesa il vigile del fuoco che, il 27 agosto 2013, rubò il cellulare di un 20enne deceduto in un tragico incidente stradale in provincia di Latina. La sentenza è arrivata a quasi dieci anni dai fatti. Il pompiere, che adesso è in pensione, aveva preso ... Boiler Summer Cup, la challenge choc su Tik Tok/ Bodyshaming e bullismo in discoteca Vigile del fuoco rubò cellulare a ragazzo morto in incidente/ Condannato a 1 anno Boiler Summer Cup, la challenge choc su Tik Tok: la reazione del web Il mondo del web adesso è il protesta contro la ... Condannato a un anno di galera con pena sospesa il vigile del fuoco che, il 27 agosto 2013,ildi un 20enne deceduto in un tragico incidente stradale in provincia di Latina. La sentenza è arrivata a quasi dieci anni dai fatti. Il pompiere, che adesso è in pensione, aveva preso ...Vigile del fuocoa ragazzo morto in incidente/ Condannato a 1 anno Boiler Summer Cup, la challenge choc su Tik Tok: la reazione del web Il mondo del web adesso è il protesta contro la ...