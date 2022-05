"Quello che mi manca di più è...". La dedica di Ultimo spiazza tutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In radiovisione su RTL 102.5 Ultimo fa una vera e propria dedica alla Capitale. Ospite a W l'Italia, con Angelo Baiguini e Federica Gentile, approfitta per parlare della periferia di Roma (dov'è cresciuto). "Sono nato nella periferia, lì ho trovato una fratellanza ed amore tra la gente", dice. "Roma è pazzesca quando sei lontano dalla Capitale ti manca". Ultimo, amatissimo da grandi e piccoli (un artista che riempie gli stadi), parla anche della sua vita privata: “Tengo molto alla mia vita privata e non sono mai stato uno che fa vedere troppo. Per me è fondamentale per scindere le cose. Avere un nome d'arte è utile perché aiuta a dividere la tua vita privata e la vita del cantante”, rivela ancora. “Per me la cosa difficile è stata gestire tutto così velocemente, una cosa bellissima ma dall'altra parte un mare che ti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) In radiovisione su RTL 102.5fa una vera e propriaalla Capitale. Ospite a W l'Italia, con Angelo Baiguini e Federica Gentile, approfitta per parlare della periferia di Roma (dov'è cresciuto). "Sono nato nella periferia, lì ho trovato una fratellanza ed amore tra la gente", dice. "Roma è pazzesca quando sei lontano dalla Capitale ti"., amatissimo da grandi e piccoli (un artista che riempie gli stadi), parla anche della sua vita privata: “Tengo molto alla mia vita privata e non sono mai stato uno che fa vedere troppo. Per me è fondamentale per scindere le cose. Avere un nome d'arte è utile perché aiuta a dividere la tua vita privata e la vita del cantante”, rivela ancora. “Per me la cosa difficile è stata gestire tutto così velocemente, una cosa bellissima ma dall'altra parte un mare che ti ...

