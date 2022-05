Pomezia, gli studenti del liceo Pascal incontrano Sami Modiano: ‘I ragazzi devono sapere’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pomezia. Un incontro dal forte valore culturale, simbolico e sociale quello avvenuto tra gli studenti pometini del liceo Blaise Pascale e Sami Modiano, testimone della Shoah. L’incontro si è svolto ieri ed ha rappresentato un tassello prezioso ed imprescindibile per alimentare la memoria e la consapevolezza di quanto accaduto nelle giovani generazioni. Leggi anche: Edit Bruck: chi è, età, scrittrice, poetessa, testimone della Shoah Le parole di Sami Modiano Come anticipato, si svolto ieri l’incontro tra gli studenti del liceo Blaise Pascal di Pomezia e Sami Modiano, testimone della Shoah e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschiwtz-Birkenau: “I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022). Un incontro dal forte valore culturale, simbolico e sociale quello avvenuto tra glipometini delBlaisee e, testimone della Shoah. L’incontro si è svolto ieri ed ha rappresentato un tassello prezioso ed imprescindibile per alimentare la memoria e la consapevolezza di quanto accaduto nelle giovani generazioni. Leggi anche: Edit Bruck: chi è, età, scrittrice, poetessa, testimone della Shoah Le parole diCome anticipato, si svolto ieri l’incontro tra glidelBlaisedi, testimone della Shoah e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschiwtz-Birkenau: “I ...

CorriereCitta : Pomezia, gli studenti del liceo Pascal incontrano Sami Modiano: ‘I ragazzi devono sapere’ - FulvioPirchio : RT @FilcaRoma: Oggi abbiamo trascorso una giornata al #CefmeCtp di Pomezia per conoscere meglio le finalità e gli obiettivi dell'Organismo… - AleRinaldi75 : RT @FilcaRoma: Oggi abbiamo trascorso una giornata al #CefmeCtp di Pomezia per conoscere meglio le finalità e gli obiettivi dell'Organismo… - stefano07169322 : RT @FilcaRoma: Oggi abbiamo trascorso una giornata al #CefmeCtp di Pomezia per conoscere meglio le finalità e gli obiettivi dell'Organismo… - ottavio05 : RT @FilcaRoma: Oggi abbiamo trascorso una giornata al #CefmeCtp di Pomezia per conoscere meglio le finalità e gli obiettivi dell'Organismo… -