Omicidio Cerciello Rega | Hjorth sull’interrogatorio | «Bendato e picchiato I carabinieri dicevano | “Hai i minuti contati”»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) «Mi hanno tenuto con gli occhi bendati per 45, cercavo di capire cosa stesse succedendo. Percepivo la presenza di molte persone attorno a me e qualcuno mi diceva: “Hai i”». È quanto riferito al tribunale di Roma da Christian Gabriel Nataleche, assieme a Finnegan Lee Elder, è stato condannato per l’del vicebrigadiere Mario, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Nell’attuale processo in corso a Roma, Nataleè parte lesa, dopo essere statodurante l’interrogatorio dopo il fermo, mentre il carabiniere Fabio Manganaro è imputato con l’accusa di misura di rigore non consentita dalla legge. Davanti al giudice,ha ricostruito quanto accaduto durante il ...

