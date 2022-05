(Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –, lungo come una station wagon e comodo come una multispazio, dotato di caratteristiche da Suv: è il. Proposto nella versione 5da 16.250 euro, in quella da 7da 18.950 euro.Al volante offre le sensazioni di guida del segmento C: passo di 2,90 metri e, con i cerchi da 16 pollici, molto stabile. Tre i livelli di allestimenti: Essential, Comfort e la serie limitata Extreme. Sei, invece, le tinte disponibili: bianco ghiaccio, blu iron metallizzato, brun terracotta, grigio cometa, grigio lunare, nero nacrè. I gruppi ottici anteriori e posteriori comprendono la nuova firma luminosa Y-Shape dicon tecnologia led. Le ruote a filo, evidenziate dai passaruota pronunciati, possono ...

Advertising

Italpress : Nuovo Dacia Jogger, modulare e versatile fino a 7 posti - MaurizioMurgia : La gamma Dacia a breve si arricchirà di un nuovo modello che strizza l'occhio a SUV più estremi (nelle forme). Dal… - IvanaIv29438384 : Sguardo a Oriente, il nuovo libro di Dacia Maraini per Marlin editore - TuttoSuRoma : ''Caro Pier Paolo''' dal diario di Dacia Maraini. Il 23, a #Roma - Associazione L'agone Nuovo - lagenda70889069 : La Concessionaria Rabino di Avigliana e Pinerolo presenta Nuovo Renault Captur E-Tech hybrid e plug-in hybrid… -

Italpress

È chiaro che la disponibilità di auto usate dipende dalvenduto qualche anno prima: il futuro ... Sta vincendo, attualmente, chi ha auto disponibili subito, comee DR Automobiles. Vince il ...Tanto che Alfa Romeo, seppur in calo di vendite in attesa di essere trainata dalmodello ... CosìSandero ad aprile è diventato il modello più venduto ai privati in Italia. DR Automobiles, ... Nuovo Dacia Jogger, modulare e versatile fino a 7 posti Agenzia di stampa Italpress MILANO - Modulare e versatile, lungo come una station wagon e comodo come una multispazio, dotato di caratteristiche da Suv: è il nuovo Jogger Dacia. Proposto nella versione 5 posti da 16.250 euro, in ...Gli italiani vanno pazzi per il SUV della casa romena e a maggio possono averlo in versione GPL con un anticipo bassissimo.