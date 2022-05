Napoli, ieri Partita del Cuore (e della disorganizzazione!) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Poteva e doveva essere l’occasione per una serata di divertimento, all’insegna dello spettacolo con il fine meraviglioso della beneficenza e della solidarietà. Tanti ospiti d’eccezione come calciatori e personaggi dello spettacolo, ma anche fuochi pirotecnici, diretta TV e pubblico numeroso: il mix perfetto per una serata da ricordare. Eppure la seconda edizione de “La Partita“, andata in scena ieri sera allo stadio Maradona, è stata anche motivo di disagio e lamentele. Organizzazione (non a cura di Sportitalia, che ha solo trasmesso l’evento in diretta e che nulla ha a che fare con i disagi riscontrati) rivedibile, accoglienza pressoché inesistente e ristori limitati. In una serata calda e afosa, non è stata prevista la vendita di acqua sugli spalti nel settore Distinti. Le scorte “disponibili” per chi era in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Poteva e doveva essere l’occasione per una serata di divertimento, all’insegna dello spettacolo con il fine meravigliosobeneficenza esolidarietà. Tanti ospiti d’eccezione come calciatori e personaggi dello spettacolo, ma anche fuochi pirotecnici, diretta TV e pubblico numeroso: il mix perfetto per una serata da ricordare. Eppure la seconda edizione de “La“, andata in scenasera allo stadio Maradona, è stata anche motivo di disagio e lamentele. Organizzazione (non a cura di Sportitalia, che ha solo trasmesso l’evento in diretta e che nulla ha a che fare con i disagi riscontrati) rivedibile, accoglienza pressoché inesistente e ristori limitati. In una serata calda e afosa, non è stata prevista la vendita di acqua sugli spalti nel settore Distinti. Le scorte “disponibili” per chi era in ...

