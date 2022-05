Meteo | attesi temporali al Nord | caldo al Centro-Sud

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pioggia alal-Sud, nuvole su molte regioni. Sono queste le previsionisull’Italia per mercoledì 25 maggio. Secondo gli esperti, un vortice ciclonico si avvicina al nostro Paese e la pressione cede. Nel corso della giornata sonopeggioramenti sul Settentrione, cone grandinate a carattere irregolare. Ancora sole eal-Sud, ma la nuvolosità comincia ad aumentare su diverse zone e un peggioramento è atteso entro sera in Sardegna. Le temperature sono in calo quasi ovunque (LE PREVISIONI).

I valori più alti sonoal Sud con 37/38°C, 10 - 12 gradi oltre la media. La traversata degli ... Unpiuttosto movimentato, come avviene spesso in primavera: in maggio e quindi è normale ...... verrà agganciata da una circolazione depressionaria posizionata sulla Scandinavia pilotando un peggioramentopiuttosto consistente per la nostra penisola. Piogge e temporalianche sulla ...Dopo giorni di caldo anomalo con il termometro che ha segnato anche i 35 gradi, la Lombardia è stata investita da un temporale che il 24 maggio ha portato un significativo calo delle temperature. Viol ...Previsioni meteo venerdì 27 maggio. Al nord dovrebbe esserci un clima più instabile sui rilievi del Triveneto, sole altrove. Sono attese temperature roventi, praticamente estive, al sud con picchi di ...