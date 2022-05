Maserati MC20 - Scopre un fazzoletto di Cielo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Per la, laha segnato un vero e proprio punto di svolta: è con lei che, un paio d'anni fa, è cominciata la nuova era del marchio di Modena. Adesso, è il momento di un altro tassello del mosaico emiliano. Si chiamae punta a sedurre chi, senza un pezzetto di blu sopra la testa, proprio non può vivere. Trasparenze. Il protagonista indiscusso dellaè il tetto di vetro elettrocromatico, progettato in collaborazione con Webasto, che diventa trasparente oppure opaco con la semplice pressione di un pulsante virtuale. Il merito è della tecnologia Pdlc (Polymer Dispersed Liquid Cristal) che agisce con qualsiasi temperatura: il range di funzionamento è compreso fra i -30 e i +85 gradi centigradi. La generosa porzione di cristallo ...

MODENA " La super sportivaadesso è anche spyder., infatti, presentaCielo, una vettura unica nel suo genere, capace di esprimere le performance da vera supersportiva, unite ad un piacere di guida olistico ed ..."Volevamo fare la migliore spider del mercato": Francesco Tonon, responsabile del prodotto, non ha mezze misure parlando dellaCielo, cioè della versione scoperta della. Presentata meno di un anno dopo la coupé, la Cielo si distingue anche per una nuova tecnologia ...Presentata la versione scoperta della supercar modenese: tetto in vetro retrattibile per guardare il cielo a 320 km/h ...La MC20 Cielo, infine, è dotata di un sistema optional audio High Premium Sonus faber con 12 speakers, realizzato su misura Il nuovo oggetto del desiderio per chi ama le Maserati si chiama MC20 Cielo ...