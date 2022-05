L’Ucraina se l’è comprata l’America?

Leggi su butac

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ci hanno segnalato questo testo che sta girando su internet, quindi ho pensato che potesse essere utile cercare di approfondire insieme a voi alcuni di questi temi, anche sfatando dei miti che piacciono molto in alcuni ambienti, ma di cui purtroppo si parla poco. Il post è stato pubblicato da una pagina anonima su Facebook, poi ripreso da svariati blog e anche da alcuni “giornalisti”, ma evidentemente nessuno ha colto l’occasione per approfondire un tema che invece lo meriterebbe. Il testo che circola è il seguente:se l’èSapete perché gli Usa mandano tante armi alla Ucraina? Non per carità cristiana, siatene certi. Semplicemente perché 3 grandi multinazionali statunitensi hanno comprato da Zelensky 17 milioni di ettari di ottima terra. Si tratta di CArgill, Dupont e Monsanto (la quale è formalmente ...