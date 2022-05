LORENZO MUSETTI TESTIMONIAL DELLA COLLEZIONE BOLON EYEWEAR SPRING SUMMER 2022

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si rinnova la collaborazione tra, l’astro nascente del tennis italiano che ha saputo raggiungere importanti traguardi nonostante la sua giovane età Si rinnova la collaborazione tra, l’astro nascente del tennis italiano che ha saputo raggiungere importanti traguardi nonostante la sua giovane età.si contraddistingue per una forte passione, un grande talento e una personalità carismatica, doti che lo rendono l’interprete idealeSS. Grazie al suo spirito vivace e a uno stile naturalmente elegante e disinvolto, rappresenta al meglio i valori di...

Eurosport_IT : Grazie Lorenzo, ci hai fatto sognare ed emozionare tantissimo ?????????? #EurosportTENNIS | #ATP | #RolandGarros |… - peppe844 : RT @Eurosport_IT: Lorenzo Musetti ci ha fatto sognare ma è Stefanos Tsitsipas a conquistare il 2° turno a Parigi! ??????????? #EurosportTENNIS… - livetennisit : Arriva l’azzurro Lorenzo Musetti al Challenger 125 di Forlì - CorriereRomagna : Tennis, Lorenzo Musetti la star del Challenger 125 di Forlì al via lunedì - - Teleromagna : TENNIS: Challenger di Forlì grandi firme, c'è anche Lorenzo Musetti -

... ma sarà chiamato a una grande rimonta come quella operata dal suo rivale Stefanos Tsitsipas, che ieri ha eliminato purtroppo il nostro. Vedremo se sarà upset o meno, intanto Cameron ...AGI - Da una sconfitta può nascere una stella Eccome se può., 20 anni da Carrara, numero 66 del ranking mondiale e quinto azzurro d'Italia, ha perso martedì notte contro Stefanos Tsitsipas, di quattro anni più vecchio e formato di lui nonché ...Lorenzo Musetti al Challenger 125 di Forlì, sua la prima wild card del torneo Atp. Il ventenne azzurro di Coppa Davis, n.66 del mondo, arriva ...La sconfitta con Tsitsipas ha confermato la crescita e i margini di miglioramento dell'azzurro. Per Alex Corretja il ventenne di Carrara ha la stoffa per diventare un campione e arrivare fino alle pri ...